ЗМІ: Фарадж у Британії позбувається проросійського іміджу перед виборами

Ультраправа партія Reform UK Найджела Фараджа намагається покращити свою репутацію, у тому числі в питанні ставлення до сучасної Росії, та окреслити конкретну партійну позицію щодо зовнішньополітичних питань – готуючи ґрунт для своєї потенційної перемоги на майбутніх виборах у Британії.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у публікації Politico.

Останнім часом у Reform UK нібито почали напрацьовувати конкретне бачення щодо зовнішньої політики Британії, готуючись до сценарію перемоги на виборах.

Зокрема, почали з "виправлення ситуації" у питаннях, де Фарадж відчуває іміджеву загрозу для себе через заяви у минулому – щодо ставлення до Росії і президента США Дональда Трампа.

Фараджу нерідко пригадують його необережні коментарі у 2014 році, коли він висловив захоплення правителем РФ Владіміром Путіним, а також після початку повномасштабної війни – коли Фарадж спричинив скандал фразою про те, що Захід "спровокував" Росію розширенням НАТО.

Останнім часом Фарадж спробував власними заявами перекреслити попередні – зокрема, називав Путіна "дуже поганим хлопцем" та сказав, що Британії варто збивати російські винищувачі у разі вторгнення у британський повітряний простір, а його заступник Річард Тайс згадав про "монструозну тиранію найгіршого злочинця, Путіна".

Фараджа звинуватили у підіграванні Кремлю і після нещодавніх заяв, що він голосуватиме проти будь-яких планів уряду Великої Британії щодо присутності британських військових в Україні.

Також Фарадж намагається пом’якшити наслідки одного з найболючіших для партії репутаційних ударів, призначивши нового лідера для осередку партії в Уельсі – попередника Натана Гілла засудили за отримання виплат з РФ в обмін на проросійські заяви.

Одне з опитувань 2025 року у Британії свідчило, що хоча серед британців однозначно переважає підтримка України, лише 26% вважали, що Найджел Фарадж радше підтримує Україну, ніж Росію. З огляду на такі настрої Фарадж, вочевидь, намагається усунути всі двозначності, аби покращити свої шанси.

П’ятеро співрозмовників, знайомих із внутрішньопартійними процесами, поділилися, що у Фараджа також почали роботу над тим, щоб доносити до європейських колег позицію та погляди партії щодо питань спільного інтересу – готуючись до сценарію перемоги на виборах. Представники Reform UK проводили подібні зустрічі з іноземними дипломатами щонайменш останні пів року.

За словами двох джерел, зустрічалися також з "представниками з України" і під час цих зустрічей наголошували на підтримці України.

У приватному спілкуванні, наскільки відомо від джерел, європейські дипломати мають серйозні сумніви щодо того, як би повелися Reform UK у разі приходу до влади.

Троє високопосадовців зі Східної Європи сказали, що вони дуже стурбовані позицією Reform UK щодо Росії – не так тому, що вважають, що партія явно симпатизує РФ, а тому, що позиція виглядає нечіткою і невизначеною, так само, як і бракує послідовних заяв на підтримку України.

За підсумками дострокових виборів 2024 року партія Reform UK Фараджа вперше пройшла до Палати громад, а у травні 2025 року з перевагою в 6 голосів виграла додаткове місце у парламенті Британії.

Минулого року Reform UK вперше очолила рейтинг популярності.