СМИ: Фарадж в Британии избавляется от пророссийского имиджа перед выборами

Ультраправая партия Reform UK Найджела Фараджа пытается улучшить свою репутацию, в том числе в вопросе отношения к современной России, и определить конкретную партийную позицию по внешнеполитическим вопросам – готовя почву для своей потенциальной победы на предстоящих выборах в Великобритании.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в публикации Politico.

В последнее время в Reform UK якобы начали нарабатывать конкретное видение внешней политики Великобритании, готовясь к сценарию победы на выборах.

В этом вопросе начали с "исправления ситуации" в вопросах, где Фарадж чувствует имиджевую угрозу для себя из-за заявлений в прошлом – по отношению к России и президенту США Дональду Трампу.

Фараджу нередко вспоминают его неосторожные комментарии в 2014 году, когда он выразил восхищение правителем РФ Владимиром Путиным, а также после начала полномасштабной войны – когда Фарадж вызвал скандал фразой о том, что Запад "спровоцировал" Россию расширением НАТО.

В последнее время Фарадж попытался собственными заявлениями перечеркнуть предыдущие – в частности, называл Путина "очень плохим парнем" и сказал, что Британии стоит сбивать российские истребители в случае вторжения в британское воздушное пространство, а его заместитель Ричард Тайс вспомнил о "монструозной тирании худшего преступника, Путина".

Фараджа обвинили в подыгрывании Кремлю и после недавних заявлений, что он будет голосовать против любых планов правительства Великобритании относительно присутствия британских военных в Украине.

Также Фарадж пытается смягчить последствия одного из самых болезненных для партии репутационных ударов, назначив нового лидера для ячейки партии в Уэльсе – предшественника Натана Хилла осудили за получение выплат из РФ в обмен на пророссийские заявления.

Один из опросов 2025 года в Британии свидетельствовал, что хотя среди британцев однозначно преобладает поддержка Украины, только 26% считали, что Найджел Фарадж скорее поддерживает Украину, чем Россию. Учитывая такие настроения, Фарадж, очевидно, пытается устранить все двусмысленности, чтобы улучшить свои шансы.

Пятеро собеседников, знакомых с внутрипартийными процессами, поделились, что у Фараджа также начали работу над тем, чтобы доносить до европейских коллег позицию и взгляды партии по вопросам общего интереса – готовясь к сценарию победы на выборах. Представители Reform UK проводили подобные встречи с иностранными дипломатами по меньшей мере последние полгода.

По словам двух источников, встречались также с "представителями из Украины" и во время этих встреч подчеркивали поддержку Украины.

В частном общении, насколько известно от источников, европейские дипломаты имеют серьезные сомнения относительно того, как бы повели себя Reform UK в случае прихода к власти.

Трое высокопоставленных чиновников из Восточной Европы сказали, что они очень обеспокоены позицией Reform UK в отношении России – не столько потому, что считают, что партия явно симпатизирует РФ, а потому, что позиция выглядит нечеткой и неопределенной, так же, как и не хватает последовательных заявлений в поддержку Украины.

По итогам досрочных выборов 2024 года партия Reform UK Фараджа впервые прошла в Палату общин, а в мае 2025 года с перевесом в 6 голосов выиграла дополнительное место в парламенте Британии.

В прошлом году Reform UK впервые возглавила рейтинг популярности.