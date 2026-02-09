В Литве теоретический экзамен по вождению можно будет сдавать на украинском языке

С понедельника, 9 февраля, в Литве теоретический экзамен по вождению также можно будет сдавать на украинском языке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

До сих пор экзамены проводились на литовском, польском, английском, испанском и французском языках.

По словам министра внутренних дел Литвы Владислава Кондратовича, решение о внесении этого изменения принимали с учетом просьб украинцев.

"Мы получили множество просьб от украинцев сдавать экзамены на родном языке, поэтому не могли остаться равнодушными. Большая часть этих людей приехала в Литву, спасаясь от развязанной Россией широкомасштабной войны в Украине, поэтому, чтобы обеспечить им доступность государственных услуг, таким образом мы выражаем солидарность с Украиной и ее гражданами, которым предоставлен статус временной защиты в Литве", – сказал он.

Желающие сдать теоретический экзамен по вождению могут зарегистрироваться онлайн.

Всего в Литве в январе этого года провели 10 823 теоретических экзамена. 9 926 человек сдавали экзамен на литовском языке, 815 – на английском, 68 – на польском, 6 – на французском и 8 – на испанском.

Напомним, в декабре правительство Грузии продлило до 1 апреля 2026 года бесплатное пользование рядом медицинских услуг для граждан Украины, прибывших в страну из-за боевых действий.

Перед тем Вильнюсский горсовет одобрил продление бесплатного проезда в городском транспорте для беженцев из Украины.