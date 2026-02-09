Итальянские спасатели призывают к осторожности после ряда смертей из-за лавин

В понедельник итальянская альпийская спасательная служба призвала к "максимальной осторожности" после того, как лавины унесли жизни 11 человек за семь дней.

Заявление итальянских спасателей приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

Предупреждение спасателей появилось в тот момент, когда чрезвычайно нестабильные снежные условия угрожают большей части Альп.

Последней жертвой стал 70-летний турист, которого ночью нашли мертвым в регионе Венето, где проходят зимние Олимпийские игры в Милане-Кортине.

Спасательная служба Италии заявила, что риск схода лавин существует на большей части Альп с запада на восток.

Как отметили спасатели, из-за накопления свежего снега на старых и нестабильных слоях даже движение одного лыжника может спровоцировать сход лавины.

Такие условия затрудняют определение безопасных маршрутов даже для опытных лыжников, которые катаются вне трасс, предупредила служба.

Спасатели призвали всех, кто отправляется в заснеженную местность, внимательно изучить бюллетени о лавинах, осторожно планировать маршруты и обязательно иметь при себе стандартное спасательное снаряжение.

Они также посоветовали рассмотреть возможность отложить походы до тех пор, пока снежный покров не стабилизируется естественным образом.

Напомним, 7 февраля во Франции во время схода лавины в Сен-Веране погибли два лыжника.

Кроме того, два финских лыжника погибли в результате схода лавины на севере Италии.

Пять человек погибли в результате схода двух лавин в Австрии 17 января.