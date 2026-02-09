Meta получила предупреждение от Еврокомиссии из-за ИИ-помощников в WhatsApp
Еврокомиссия направила компании Meta свои предварительные выводы о том, что там нарушили антимонопольное законодательство, не допуская к взаимодействию с приложением WhatsApp ИИ-ассистентов от третьих сторон.
Об этом сообщили в пресс-службе Еврокомиссии, пишет "Европейская правда".
Еврокомиссия по итогам расследования, которое длится с декабря, предварительно пришла к выводу о нарушении компанией Meta антимонопольного законодательства ЕС в связи с тем, что к взаимодействию с мессенджером WhatsApp не допускают программы-помощники на основе искусственного интеллекта от третьих сторон и тем самым препятствуют конкурентам.
Meta предупредили о намерении применить "промежуточные меры".
Американской Meta принадлежат Facebook и Facebook-мессенджер, Instagram и WhatsApp. Для своих продуктов Meta предлагает ИИ-помощник Meta AI.
15 октября 2025 года в компании анонсировали обновление условий для WhatsApp, по которым ИИ-ассистенты от других компаний потеряли доступ к этому приложению с 15 января.
Еврокомиссия усматривает в этом шаге злоупотребление доминирующим положением и считает, что это создает неоправданные препятствия для меньших конкурентов на рынке программ ИИ.
Ранее сообщалось, что ЕС может усилить контроль над WhatsApp из-за большого количества пользователей.
На прошлой неделе Еврокомиссия предварительно пришла к выводу о несоблюдении цифрового законодательства ЕС платформой TikTok – из-за "дизайна, вызывающего зависимость".