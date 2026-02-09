Сибіга закликав заборонити в’їзд до ЄС учасникам війни проти України

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав заборонити в’їзд до ЄС для російських громадян, які воювали проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своєму X.

Cибіга закликав до повної заборони на в'їзд до ЄС для громадян Росії, які брали участь у російській агресії проти України.

"По-перше, йдеться про довгострокову національну безпеку європейських держав та захист їхніх громадян від російських бандитів. По-друге, це встановить правильну ціну за неправильний вибір: кожен росіянин, який підписує контракт на вторгнення в Україну, знатиме, що він також підписує собі довічну заборону на в'їзд до Європи", – зазначив він.

Міністр відзначив як приклад Естонію, яка ухвалила такі рішення на національному рівні.

"Настав час поширити це на весь Європейський Союз, і я закликаю своїх колег з ЄС серйозно поставитися до цього кроку. Йдеться про зміцнення безпеки Європи", – зазначив глава МЗС України.

Нагадаємо, у січні Естонія винесла на розгляд країн-членів ЄС пропозицію про заборону в’їзду до Шенгенської зони учасникам бойових дій проти України у лавах російської армії.

Після засідання Ради ЄС із закордонних справ головна дипломатка ЄС Кая Каллас сказала, що ідея має підтримку багатьох країн і її продовжать обговорювати.