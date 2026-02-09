Сибига призвал запретить въезд в ЕС участникам войны против Украины

Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал запретить въезд в ЕС для российских граждан, воевавших против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в своем X.

Сибига призвал к полному запрету на въезд в ЕС для граждан России, которые участвовали в российской агрессии против Украины.

"Во-первых, речь идет о долгосрочной национальной безопасности европейских государств и защите их граждан от российских бандитов. Во-вторых, это установит правильную цену за неправильный выбор: каждый россиянин, который подписывает контракт на вторжение в Украину, будет знать, что он также подписывает себе пожизненный запрет на въезд в Европу", – отметил он.

Министр привел в пример Эстонию, которая приняла такие решения на национальном уровне.

"Пришло время распространить это на весь Европейский Союз, и я призываю своих коллег из ЕС серьезно отнестись к этому шагу. Речь идет об усилении безопасности Европы", – отметил глава МИД Украины.

Напомним, в январе Эстония вынесла на рассмотрение стран-членов ЕС предложение о запрете въезда в Шенгенскую зону участникам боевых действий против Украины в рядах российской армии.

После заседания Совета ЕС по иностранным делам главный дипломат ЕС Кая Каллас сказала, что идею поддерживают многие страны, и ее продолжат обсуждать.