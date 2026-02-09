Німеччина висунула звинувачення українцю через диверсії з посилками

Федеральна прокуратура Німеччини висунула звинувачення громадянину України Євгену Б. через спробу відправити посилки з вибухівкою за дорученням російських спецслужб.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться на сайті прокуратури.

Українця підозрюють у шпигунстві з метою диверсії. Євгена Б. заарештували у Швейцарії у травні, а звідти екстрадували до Німеччини в грудні.

Правоохоронці стверджують, що він разом зі ще двома українцями Данилом Б. та Владиславом Т. наприкінці березня 2025 року відправили з Кельна до України дві посилки з активованими GPS-трекерами.

Євген Б. отримав це завдання від російської розвідки через посередників у Маріуполі. Метою операції був збір інформації про маршрути доставки та постачальника послуг. Посилки мали вибухнути в Німеччині або дорогою до України.

Згідно з даними слідства, Євген Б. був організатором диверсії. Він завербував Данила Б. та Владислава Т., роздобув GPS-трекери та інші матеріали, а також координувався з контактами у російській розвідці.

Прокуратура висунула звинувачення двом іншим учасникам операції на початку січня.

Нагадаємо, у травні 2025 року німецькі слідчі зірвали диверсію з посилками з вибухівкою. Троє підозрюваних виявилися українцями.

Раніше німецькі ЗМІ дізнались, що європейські слідчі, залучені до розслідування минулих інцидентів з "вибуховими посилками", вважають, що їх підлаштували російські спецслужби, а серед завербованих виконавців є українці.

Перед цим схожі деталі дізналося агентство Reuters – у матеріалі йдеться, що російські спецслужби причетні до низки вибухів посилок у країнах Європи, а серед завербованих виконавців були українці.