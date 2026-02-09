Германия выдвинула обвинения украинцу из-за диверсии с посылками

Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинение гражданину Украины Евгению Б. из-за попытки отправить посылки со взрывчаткой по поручению российских спецслужб.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится на сайте прокуратуры.

Украинца подозревают в шпионаже с целью саботажа. Евгения Б. арестовали в Швейцарии в мае, а оттуда экстрадировали в Германию в декабре.

Правоохранители утверждают, что он вместе с еще двумя украинцами Данилом Б. и Владиславом Т. в конце марта 2025 года отправили из Кельна в Украину две посылки с активированными GPS-трекерами.

Евгений Б. получил это задание от российской разведки через посредников в Мариуполе. Целью операции был сбор информации о маршрутах доставки и поставщике услуг. Посылки должны были взорваться в Германии или по дороге в Украину.

Согласно данным следствия, Евгений Б. был организатором диверсии. Он завербовал Данила Б. и Владислава Т., раздобыл GPS-трекеры и другие материалы, а также координировался с контактами в российской разведке.

Прокуратура предъявила обвинения двум другим участникам операции в начале января.

Напомним, в мае 2025 года немецкие следователи сорвали диверсию с посылками со взрывчаткой. Трое подозреваемых оказались украинцами.

Ранее немецкие СМИ узнали, что европейские следователи, привлеченные к расследованию прошлых инцидентов с "взрывными посылками", считают, что их подстроили российские спецслужбы, а среди завербованных исполнителей есть украинцы.

Перед этим похожие детали узнало агентство Reuters – в материале говорится, что российские спецслужбы причастны к ряду взрывов посылок в странах Европы, а среди завербованных исполнителей были украинцы.