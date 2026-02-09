Україна та Франція підписали документ про спільне оборонне виробництво

Міністр оборони України Михайло Федоров разом із міністеркою збройних сил Франції Катрін Вотрен підписали Лист про наміри щодо спільного виробництва озброєння на території двох країн.

Про це, як пише "Європейська правда", Федоров повідомив у Telegram.

За словами українського міністра, це відкриває шлях до масштабних спільних проєктів України та Франції у сфері оборонно-промислового комплексу.

Зокрема, уряди та оборонні компанії двох країн зосередяться на розробці інноваційних систем радіоелектронної боротьби.

Федоров зазначив, що Україна зацікавлена в подальшому постачанні систем SAMP/T, Mistral та Crotale, а також боєприпасів до них. Разом з французькою міністеркою вони домовилися працювати над удосконаленням комплексу SAMP/T для ефективнішої протидії балістичним загрозам.

Також сторони обговорили фінансування спільних проєктів, зокрема коштом програми SAFE від Європейського Союзу.

Нагадаємо, міністерці збройних сил Франції Катрін Вотрен, яка перебувала з візитом в Україні, показали французькі системи ППО SAMP/T і Mistral, а також винищувачі Mirage 2000 на бойових позиціях.

У Києві Вотрен анонсувала, що Франція надасть Україні додатковий радар до зенітно-ракетного комплексу SAMP/T на заміну, поки один з них ремонтують.

У листопаді Україна і Франція підписали документ, що передбачає закупівлю для України до 100 французьких винищувачів Rafale, а також засобів ППО та дронів французького виробництва.