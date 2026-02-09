Украина и Франция подписали документ о совместном оборонном производстве

Министр обороны Украины Михаил Федоров вместе с министром вооруженных сил Франции Катрин Вотрен подписали Письмо о намерениях по совместному производству вооружения на территории двух стран.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Федоров сообщил в Telegram.

По словам украинского министра, это открывает путь к масштабным совместным проектам Украины и Франции в сфере оборонно-промышленного комплекса.

В частности, правительства и оборонные компании двух стран сосредоточатся на разработке инновационных систем радиоэлектронной борьбы.

Федоров отметил, что Украина заинтересована в дальнейшей поставке систем SAMP/T, Mistral и Crotale, а также боеприпасов к ним. Вместе с французским министром они договорились работать над усовершенствованием комплекса SAMP/T для более эффективного противодействия баллистическим угрозам.

Также стороны обсудили финансирование совместных проектов, в частности за счет программы SAFE от Европейского Союза.

Как писали, министру вооруженных сил Франции Катрин Вотрен, которая находилась с визитом в Украине, показали французские системы ПВО SAMP/T и Mistral, а также истребители Mirage 2000 на боевых позициях.

В Киеве Вотрен анонсировала, что Франция предоставит Украине дополнительный радар к зенитно-ракетному комплексу SAMP/T на замену, пока один из них ремонтируют.

В ноябре Украина и Франция подписали документ, предусматривающий закупку для Украины до 100 французских истребителей Rafale, а также средств ПВО и дронов французского производства.