Топпосадовці Литви прокоментували обшуки у Сеймі

Президент Литви та спікер Сейму відреагували на обшуки у кабінетах двох опозиційних політиків у Сеймі, пов’язані з великим корупційним розслідуванням.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Коментар від імені президента Гітанаса Науседи щодо обшуків у Сеймі надав його головний радник Фредерікас Янсонас.

"Ми маємо дотримуватися презумпції невинуватості, але якщо служби проводять обшуки у Сеймі – то президент не має сумнівів, що для цього були підстави. Президент сподівається, що ці процесуальні дії допоможуть прояснити обставини й схеми у цій скандальній історії, і винні будуть притягнені до відповідальності", – йдеться у коментарі.

Спікер Сейму Юозас Олекас висловив жаль у зв’язку з подіями. "Такі випадки неминуче піднімають питання про репутацію парламенту і громадську довіру до членів Сейму", – зазначив він.

Від команди прем’єр-міністерки Інги Ругінене коментарі надав її радник Альгірдас Добровольскас.

"Ми поважаємо роботу правоохоронних органів, ми не маємо сумнівів у компетентності інституцій, прозорості розслідування і тому, що вони роблять свою роботу належним чином. Ми маємо утриматися від квапливих оцінок, доки правоохоронні органи не нададуть своїх висновків", – зазначив Добровольскас.

"А щодо політичної оцінки – звісно, така подія сприятиме зростанню громадської недовіри до політичних партій, політиків і політики загалом", – додав він.

9 лютого стало відомо про обшуки у Сеймі в кабінетах депутата-консерватора Казиса Старкевічюса та Саулюса Скверняліса, експрем’єра, лідера опозиційної партії "Демократичний союз "За Литву" – у межах великого корупційного розслідування. Скверняліс у публічних коментарях запевнив, що "не скоїв нічого кримінального" і сподівається, що після його пояснень у межах слідства питання зникнуть.

Розслідування, в межах якого відбулося вже близько сотні обшуків, стосується підозр у системній корупції на фітосанітарних сертифікатах, які видає транспортувальникам Державна служба захисту рослин.

Чотирьох другорядних посадовців вже звинуватили у хабарництві в організованій групі, ще сімом представниками приватних компаній і дотичним особам висунули підозри у хабарництві й торгівлі впливом у межах організованої групи.

Останні опитування свідчили, що Скверняліс – на другому місці у рейтингу політиків, яких литовці хотіли б бачити на прем’єрській посаді. Чинна прем’єрка Ругінене опинилась на п’ятому місці.