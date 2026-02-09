Топ-чиновники Литвы прокомментировали обыски в Сейме

Президент Литвы и спикер Сейма отреагировали на обыски в кабинетах двух оппозиционных политиков в Сейме, связанные с большим коррупционным расследованием.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Комментарий от имени президента Гитанаса Науседы по обыскам в Сейме предоставил его главный советник Фредерикас Янсонас.

"Мы должны придерживаться презумпции невиновности, но если службы проводят обыски в Сейме – то президент не сомневается, что для этого были основания. Президент надеется, что эти процессуальные действия помогут прояснить обстоятельства и схемы в этой скандальной истории, и виновные будут привлечены к ответственности", – говорится в комментарии.

Спикер Сейма Юозас Олекас выразил сожаление в связи с событиями. "Такие случаи неизбежно поднимают вопрос о репутации парламента и общественное доверие к членам Сейма", – отметил он.

От команды премьер-министра Инги Ругиненэ комментарии предоставил ее советник Альгирдас Добровольскас.

"Мы уважаем работу правоохранительных органов, мы не сомневаемся в компетентности институтов, прозрачности расследования и том, что они делают свою работу должным образом. Мы должны воздержаться от поспешных оценок, пока правоохранительные органы не предоставят своих выводов", – отметил Добровольскас.

"А что касается политической оценки – конечно, такое событие будет способствовать росту общественного недоверия к политическим партиям, политикам и политике в целом", – добавил он.

9 февраля стало известно об обысках в Сейме в кабинетах депутата-консерватора Казиса Старкевичюса и Саулюса Сквернялиса, экс-премьера, лидера оппозиционной партии "Демократический союз "За Литву" – в рамках большого коррупционного расследования. Сквернялис в публичных комментариях заверил, что "не совершил ничего криминального" и надеется, что после его объяснений в рамках следствия вопросы исчезнут.

Расследование, в рамках которого произошло уже около сотни обысков, касается подозрений в системной коррупции на фитосанитарных сертификатах, которые выдает транспортировщикам Государственная служба защиты растений.

Четырех второстепенных должностных лиц уже обвинили во взяточничестве в организованной группе, еще семерым представителями частных компаний и причастным лицам выдвинули подозрения во взяточничестве и торговле влиянием в рамках организованной группы.

Последние опросы свидетельствовали, что Сквернялис – на втором месте в рейтинге политиков, которых литовцы хотели бы видеть на премьерской должности. Действующий премьер Ругиненэ оказалась на пятом месте.