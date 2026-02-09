У Польщі створюють військовий резерв підвищеної готовності

У Міністерстві оборони Польщі представили план створення військового резерву підвищеної готовності, який буде готовий до швидкої мобілізації у разі потреби.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Onet.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш оголосив про зміни в системі резерву особового складу армії держави. Йдеться про створення так званого резерву високої готовності – навчених резервістів, які регулярно братимуть участь у навчаннях. Разом із професійною армією, силами територіальної оборони та іншими формами військової служби це забезпечить Польщі 500 тисяч солдатів, готових до швидкої мобілізації.

Служба у резерві буде добровільною та надаватиме різні пільги, оголосив міністр. Резервісти також матимуть свободу у виборі дат навчань та підрозділу, в якому вони служитимуть.

За словами посадовця, розширення резерву польської армії пов'язано, серед іншого, з демографічними змінами, які означатимуть, що армія зможе розраховувати на все меншу кількість новобранців щороку.

Як писали, наприкінці минулого року у Німеччині верхня палата парламенту, Бундесрат, схвалила закон про модернізацію військової служби.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус висловив очікування, що цього року Бундесверу вдасться завербувати 20 тисяч добровольців з огляду на реформу військової служби.

У січні Бундесвер почав розсилати анкети 18-річним для проходження відбору на військову службу.