В Польше создают военный резерв повышенной готовности

В Министерстве обороны Польши представили план создания военного резерва повышенной готовности, который будет готов к быстрой мобилизации в случае необходимости.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Onet.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш объявил об изменениях в системе резерва личного состава армии государства. Речь идет о создании так называемого резерва высокой готовности – обученных резервистов, которые будут регулярно участвовать в учениях. Вместе с профессиональной армией, силами территориальной обороны и другими формами военной службы это обеспечит Польше 500 тысяч солдат, готовых к быстрой мобилизации.

Служба в резерве будет добровольной и предоставит различные льготы, объявил министр. Резервисты также будут иметь свободу в выборе дат учений и подразделения, в котором они будут служить.

По словам чиновника, расширение резерва польской армии связано, среди прочего, с демографическими изменениями, которые означают, что армия сможет рассчитывать на все меньшее количество новобранцев каждый год.

Как писали, в конце прошлого года в Германии верхняя палата парламента, Бундесрат, одобрила закон о модернизации военной службы.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус выразил ожидание, что в этом году Бундесверу удастся завербовать 20 тысяч добровольцев с учетом реформы военной службы.

В январе Бундесвер начал рассылать анкеты 18-летним для прохождения отбора на военную службу.