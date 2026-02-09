У Стармера спростували чутки про його відставку

Речник прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера спростував чутки про відставку глави уряду на тлі скандалу навколо експосла у США Пітера Мендельсона, який фігурує у справі сексуального злочинця Джеффрі Епштейна.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

На Даунінг-стріт заявили що Стармер "оптимістичний та впевнений" і має намір продовжувати свою роботу на посаді глави уряду.

"Прем'єр-міністр продовжує роботу зі впровадження змін по всій країні", – заявив речник Стармера.

На пряме запитання журналістів про те, чи збирається прем’єр у відставку, речник відповів, що ні.

Чутки про відставку Стармера посилилися після того, як з посади пішов його глава апарату Морган Максвіні, а також – його директор з комунікацій в уряді Тім Аллан.

Останніми днями прем’єрство Стармера опинилося під загрозою на тлі скандалу навколо експосла у США Пітера Мендельсона, який мав зв'язки з сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном, засудженим у США.

Скандал спричинила публікація Мін’юстом США файлів Епштейна, з яких випливає, що призначений Стармером на посаду посла у США Пітер Мендельсон, судячи з усього, надіслав Епштейну деталі чутливих економічних дискусій уряду Британії.

Раніше Стармер перепросив за призначення Мендельсона послом у США попри те, що були відомі його зв'язки з педофілом-фінансистом Джеффрі Епштейном.