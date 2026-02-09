У Стармера опровергли слухи о его отставке

Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Кира Стармера опроверг слухи об отставке главы правительства на фоне скандала вокруг экс-посла в США Питера Мендельсона, который фигурирует в деле сексуального преступника Джеффри Эпштейна.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

На Даунинг-стрит заявили, что Стармер "оптимистичен и уверен" и намерен продолжать свою работу на посту главы правительства.

"Премьер-министр продолжает работу по внедрению изменений по всей стране", – заявил пресс-секретарь Стармера.

На прямой вопрос журналистов о том, собирается ли премьер в отставку, пресс-секретарь ответил, что нет.

Слухи об отставке Стармера усилились после того, как с должности ушел глава его аппарата Морган Максвини и его директор по коммуникациям в правительстве Тим Аллан.

В последние дни премьерство Стармера оказалось под угрозой на фоне скандала вокруг экс-посла в США Питера Мендельсона, который имел связи с сексуальным преступником Джеффри Эпштейном, осужденным в США.

Скандал вызвала публикация Минюстом США файлов Эпштейна, из которых следует, что назначенный Стармером на должность посла в США Питер Мендельсон, судя по всему, прислал Эпштейну детали чувствительных экономических дискуссий правительства Великобритании.

Ранее Стармер извинился за назначение Мендельсона послом в США, несмотря на то, что были известны его связи с педофилом-финансистом Джеффри Эпштейном.