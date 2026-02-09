Макрон о файлах Эпштейна: система правосудия США должна выполнить свою работу

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что американская система правосудия "должна выполнить свою работу" по делу Джеффри Эпштейна.

Об этом он сказал во время посещения выставки "Wine Paris" в понедельник, 9 февраля, цитирует BFMTV, передает "Европейская правда".

Макрон заявил, что "его мысли с жертвами" Эпштейна, а также подчеркнул важность привлечения к ответственности виновных в этом деле.

"Правда должна быть раскрыта. Это дело касается преимущественно Соединенных Штатов Америки, и тамошняя система правосудия должна выполнять свою работу", – акцентировал Макрон.

Напомним, ранее французские СМИ сообщили, что Россия пыталась распространить фейк о связях Макрона с Эпштейном.

Также писали, что экс-министр культуры Франции Жак Ланг и его дочь Каролин находятся под следствием прокуратуры по финансовым преступлениям по подозрению в отмывании денег после обнародования документов, свидетельствующих о тесных связях семьи с Эпштейном.

