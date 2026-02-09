Опитування: близько 24% поляків планують зібрати "тривожні" рюкзаки

Більшість громадян Польщі не планує збирати евакуаційні рюкзаки, попри відповідну рекомендацію від уряду країни.

Про це, як пише "Європейська правда", свідчать результати опитування, проведеного IBRiS на замовлення газети Rzeczpospolita.

Опитування показало, що 52,4% респондентів не планують готувати евакуаційний рюкзак, як це рекомендовано у "Пораднику з безпеки" – урядовій брошурі з рекомендаціями дій у надзвичайних ситуаціях, таких як стихійні лиха чи війна.

24,2% опитаних заявили, що зберуть рюкзак, а ще 9,4% – не мають думки з цього питання.

Також 14% респондентів заявили, що ще не отримали урядову брошуру з рекомендаціями. Міністерство внутрішніх справ Польщі повідомляло, що надрукувало майже 17 мільйонів примірників. Їх поширюють по домівках.

Розповсюдження брошури супроводжувалося соціальною кампанією. У МВС пояснювали, що така підготовка є виправданою, враховуючи геополітичну ситуацію та спільний кордон з Білоруссю та Росією.

Нагадаємо, 9 лютого Міністерство оборони Польщі анонсувало створення військового резерву підвищеної готовності.

У Німеччині за подібною схемою хочуть завербувати 20 тисяч добровольців до кінця року.

У січні Бундесвер почав розсилати анкети 18-річним для проходження відбору на військову службу.