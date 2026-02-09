Опрос: около 24% поляков планируют собрать "тревожные" рюкзаки

Большинство граждан Польши не планирует собирать эвакуационные рюкзаки, несмотря на соответствующую рекомендацию от правительства страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", свидетельствуют результаты опроса, проведенного IBRiS по заказу газеты Rzeczpospolita.

Опрос показал, что 52,4% респондентов не планируют готовить эвакуационный рюкзак, как это рекомендовано в "Руководстве по безопасности" – правительственной брошюре с рекомендациями действий в чрезвычайных ситуациях, таких как стихийные бедствия или война.

24,2% опрошенных заявили, что соберут рюкзак, а еще 9,4% – не имеют мнения по этому вопросу.

Также 14% респондентов заявили, что еще не получили правительственную брошюру с рекомендациями. Министерство внутренних дел Польши сообщало, что напечатало почти 17 миллионов экземпляров. Их распространяют по домам.

Распространение брошюры сопровождалось социальной кампанией. В МВД объясняли, что такая подготовка оправдана, учитывая геополитическую ситуацию и общую границу с Беларусью и Россией.

Напомним, 9 февраля Министерство обороны Польши анонсировало создание военного резерва повышенной готовности.

В Германии по подобной схеме хотят завербовать 20 тысяч добровольцев до конца года.

В январе Бундесвер начал рассылать анкеты 18-летним для прохождения отбора на военную службу.