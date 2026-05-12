Глава МЗС Фінляндії побачила у Путіна "реальний інтерес" до переговорів

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен вважає, що у господаря Кремля Владіміра Путіна починає з’являтися реальне бажання вести мирні переговори.

Заяву очільниці фінського зовнішньополітичного відомства наводить Yle, повідомляє "Європейська правда".

За словами Валтонен, раніше Росія не виявляла ознак готовності до діалогу і лише тягнула час.

Зараз, на її думку, у Росії зростає тиск через складну економічну ситуацію та погіршення політичних позицій.

"Зараз чітко відчувається, що і в Росії починають відчувати більший тиск, оскільки економічна ситуація є слабкою, а політичні карти вже не в такому вигідному положенні, як ще кілька місяців тому", – сказала глава МЗС Фінляндії.

Валтонен розповіла, що на зустрічі глав МЗС ЄС обговорювалася роль Євросоюзу в можливих мирних переговорах.

Міністерка додала, що у ЄС з'явилося більше можливостей, оскільки США зосереджені на Близькому Сході і не просунулися у врегулюванні війни між Україною та Росією.

Валтонен зазначила, що зараз важливо не стільки те, хто представлятиме ЄС, скільки досягнення довіри між сторонами.

Вона наголосила на необхідності продовження перемир’я та підтримки України, а також тиску на Росію за допомогою санкцій.

"Зараз було б чудово, якби це поточне або минуле перемир’я можна було продовжити та розширити так, щоб переговори могли рухатися вперед", – резюмувала Валтонен.

Як відомо, нещодавно Путін запропонував колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера як перемовника, щоб залучити європейську сторону до переговорів про припинення війни. Україна виступила проти.

Офіційний Берлін також не сприймає пропозицію Путіна про Шредера як перемовника з Росією від ЄС і вбачає у цьому спробу посіяти розкол у Європі та серед німецьких політиків.

Під час неформального засідання міністрів закордонних справ Європейського Союзу на Кіпрі 27-28 травня відбудеться обговорення можливих перемовин Євросоюзу з Росією та вимог, які ЄС має поставити Москві.