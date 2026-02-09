Военные США задержали еще один танкер "теневого флота" РФ

Пентагон сообщил о задержании в Индийском океане судна Aquila II из-за нарушения санкционного режима Дональда Трампа.

Об этом говорится в сообщении ведомства в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Как отмечается, в течение ночи американские вооруженные силы провели без инцидентов проверку, морскую блокаду и абордаж судна Aquila II.

фото Пентагону

"Aquila II действовало вопреки установленному президентом Трампом карантину для подсанкционных судов в Карибском бассейне. Оно сбежало, а мы пошли за ним. Министерство войны отслеживало и преследовало это судно от Карибского бассейна до Индийского океана", – говорится в сообщении.

"Ни одна другая страна на планете Земля не имеет возможности навязывать свою волю в любой сфере. На суше, в воздухе или на море наши вооруженные силы найдут вас и накажут. Вы исчерпаете топливо задолго до того, как сбежите от нас", – добавили в Пентагоне.

По данным ГУР Минобороны Украины, этот танкер задействован в экспорте подсанкционной российской нефти / нефтепродуктов из российских портов Черного, Балтийского морей, тихоокеанского региона, в частности с применением обманных практик.

Танкер считается частью "теневого флота", аффилированного с компанией SUNNE CO LIMITED, к которой 10 января 2025 года США применили санкции за деятельность в энергетическом секторе РФ.

Это очередное задержание в серии подобных, которые произошли в начале года.

Так, США 9 января захватили танкер Olina в Карибском море на фоне усиления мер Вашингтона по ограничению экспорта венесуэльской нефти.

А 7 января американские военные взяли под контроль два танкера, включая судно Bella 1 под российским флагом, которое они преследовали более двух недель.

Напомним, в конце января группа из 14 европейских стран выступила с открытым предупреждением в адрес танкеров "теневого флота" России в Балтийском и Северном морях.