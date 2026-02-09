Во время Мюнхенской конференции по безопасности впервые откроют Украинский дом

В этом году в немецком Мюнхене, где пройдет Мюнхенская конференция по безопасности, впервые откроют специальный Украинский дом.

Об этом пишет "Европейская правда".

Специальный Украинский дом в Мюнхене откроют Фонд Виктора Пинчука в партнерстве с Мюнхенской конференцией по безопасности (MSC), Офисом президента Украины и Ассоциацией оборонной промышленности Украины.

Украинский дом будет работать в течение работы конференции по безопасности в Мюнхене с 12 по 14 февраля.

В Украинском доме в рамках Мюнхенской конференции по безопасности 13 февраля будет представлена выставка, которая осветит угрозы безопасности Европы и ее способность меняться с необходимой скоростью.

В субботу, 14 февраля, по случаю Мюнхенской конференции по безопасности пройдет девятый Украинский ланч на тему "Украина: на передовой будущего".

Среди спикеров Украинского ланча ожидают президентов Чехии, Финляндии и Латвии – Петра Павела, Александера Стубба и Эдгарса Ринкевичса.

Также примут участие премьер-министры Хорватии, Дании, Нидерландов, Норвегии и Швеции – Андрей Пленкович, Метте Фредериксен, Дик Схооф, Йонас Гар Стьёре и Ульф Кристерссон.

Отметим, что во время Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе также шли дискуссии в Украинском доме.

Недавно Мюнхенская конференция по безопасности заявила об отзыве приглашения министру иностранных дел Ирана Аббасу Арагчи после критики со стороны немецкого правительства.

Также писали, что лидер земельной группы баварского Христианско-социального союза (ХСС) в Бундестаге Александер Гоффман ранее заявлял, что ультраправая партия "Альтернатива для Германии" не должна быть допущена к Мюнхенской конференции по безопасности.

Однако 29 декабря стало известно, что "АдН" все же пригласили на мероприятие.