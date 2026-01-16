Мюнхенська конференція скасувала участь іранського міністра після критики від Німеччини

Мюнхенська конференція з безпеки (MSC) заявила про відкликання запрошення міністру закордонних справ Ірану Аббасу Арагчі після критики з боку німецького уряду.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у заяві конференції, яку отримала агенція Reuters.

Організатори Мюнхенської конференції повідомили про зміну свого рішення щодо участі глави МЗС Ірану на тлі масових репресій та придушення антиурядових протестів в країні.

"Кілька тижнів тому запрошення були надіслані окремим представникам уряду Ірану. З огляду на поточні події, Мюнхенська конференція з безпеки не підтримуватиме ці запрошення", – йдеться в заяві.

Організатори також заявили, що мали на меті запросити учасників, які могли б надати "важливу політичну інформацію", але враховували політичні події, перш ніж остаточно скласти список запрошених на конференцію.

Повідомлення про участь глави іранського МЗС у Мюнхенській конференції з безпеки з’явилися напередодні. У п’ятницю представник міністерства закордонних справ Німеччини назвав це "недоречним" через нещодавні події в Ірані.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС планує швидко запропонувати нові санкції у зв’язку з репресіями щодо протестувальників в Ірані.

А Велика Британія оголосила про "повні та додаткові санкції" проти Ірану на тлі масових протестів, які призвели до тисяч загиблих та арештованих.