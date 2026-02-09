Рада ЄС 11 лютого в Брюсселі обговорить військову допомогу Україні за участі Федорова

У середу, 11 лютого, на засіданні Ради ЄС з питань оборони профільні європейські міністри будуть планувати подальше надання Європейським Союзом військової допомоги Україні, в дискусії візьме участь міністр оборони України Михайло Федоров.

Про це кореспондентці "Європейської правди" в Брюсселі повідомив високопосадовець ЄС, що побажав лишитися неназваним через вразливість теми обговорень.

Міністри оборони ЄС у Брюсселі 11 лютого плануватимуть військову допомогу Україні.

"На порядку денному обговорення підтримки України з боку ЄС будуть три основні напрямки: поточна робота над внеском ЄС у гарантії безпеки для України, пошук додаткових варіантів фінансування та посилення співпраці у сфері оборони", – розповів співрозмовник "ЄвроПравди".

Він додав, що також міністри оборони ЄС обговорять питання надання Україні гарантій безпеки від Євросоюзу у рамках мирного процесу.

За словами співрозмовника "Європейської правди", під час обговорення питання про посилення співпраці та інновацій у сфері оборони, яке буде першим на порядку денному, до міністрів приєднається новий міністр оборони України Михайло Федоров.

Федоров представить міністрам оборони Євросоюзу "оцінку поточної ситуації в Україні та перспективи подальшої оборонної співпраці з державами-членами ЄС", зокрема, у сфері оборонних інновацій.

Після обміну думками з міністром Федоровим, міністри перейдуть до обговорення інших напрямків військової підтримки України з боку ЄС та мобілізації додаткових варіантів фінансування, зокрема, використання кредитних коштів з 90 млрд євро, які Євросоюз надасть Україні у 2026-27 роках.

Засідання Ради ЄС розпочнеться о 17:45 за київським часом. Після обговорення українських питань, міністри обговорять більш широкий спектр питань безпеки та оборони ЄС у 2026 році за вечерею.

Як повідомляла "Європейська правда", збої у постачаннях є болючим питанням для Києва, зокрема, Зеленський різко розкритикував європейських союзників у Давосі через проблеми з ракетами для ППО.

Раніше генсек НАТО Марк Рютте повідомив, що країни Європи знайдуть понад $15 млрд на закупівлю зброї для ЗСУ.

Рютте також перед приїздом до Києва закликав країни ЄС, що "сидять на запасах перехоплювачів", передати ці ракети Україні.

19 грудня саміт Європейського Союзу затвердив рішення про спільне запозичення для України на суму 90 млрд євро, яке передбачає закриття двох третин потреб України у 2026-27 як в бюджетній, так і в оборонній сфері.