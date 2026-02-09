Совет ЕС 11 февраля в Брюсселе с участием Федорова обсудит военную помощь Украине

В среду, 11 февраля, на заседании Совета ЕС по вопросам обороны будет планироваться дальнейшее предоставление Европейским Союзом военной помощи Украине, в дискуссии примет участие министр обороны Украины Михаил Федоров.



Об этом корреспондентке "Европейской правды" в Брюсселе сообщил высокопоставленный чиновник ЕС, который пожелал остаться неназванным из-за уязвимости темы обсуждений.



Министры обороны ЕС в Брюсселе 11 февраля будут планировать военную помощь Украине.



"В повестке дня обсуждения поддержки Украины со стороны ЕС будут три основных направления: текущая работа над вкладом ЕС в гарантии безопасности для Украины, поиск дополнительных вариантов финансирования и усиление сотрудничества в сфере обороны", – рассказал собеседник "ЕвроПравды".



Он добавил, что также министры обороны ЕС обсудят вопрос предоставления Украине гарантий безопасности от Евросоюза в рамках мирного процесса.



По словам собеседника "Европейской правды", во время обсуждения вопроса об усилении сотрудничества и инноваций в сфере обороны, который будет первым в повестке дня, к министрам присоединится новый министр обороны Украины Михаил Федоров.



Федоров представит министрам обороны Евросоюза "оценку текущей ситуации в Украине и перспективы дальнейшего оборонного сотрудничества с государствами-членами ЕС", в частности, в сфере оборонных инноваций.



После обмена мнениями с министром Федоровым, министры перейдут к обсуждению других направлений военной поддержки Украины со стороны ЕС и мобилизации дополнительных вариантов финансирования, в частности, использования кредитных средств из 90 млрд евро, которые Евросоюз предоставит Украине в 2026-27 годах.



Заседание Совета ЕС начнется в 17:45 по киевскому времени. После обсуждения украинских вопросов, министры обсудят более широкий спектр вопросов безопасности и обороны ЕС в 2026 году за ужином.



Как сообщала "Европейская правда", сбои в поставках являются болезненным вопросом для Киева, в частности, Зеленский резко раскритиковал европейских союзников в Давосе из-за проблем с ракетами для ПВО.



Ранее генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что страны Европы найдут более $15 млрд на закупку оружия для ВСУ.



Рютте также перед приездом в Киев призвал страны ЕС, "сидящие на запасах перехватчиков", передать эти ракеты Украине.



19 декабря саммит Европейского Союза утвердил решение о совместном заимствовании для Украины на сумму 90 млрд евро, которое предусматривает закрытие двух третей потребностей Украины в 2026-27 как в бюджетной, так и в оборонной сфере.