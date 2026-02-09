Венс объявил об инвестициях в энергетический сектор Армении на сумму $9 млрд

США вложат 9 миллиардов долларов в энергетику Армении, в частности, в ядерную энергетику.

Об этом заявил 9 февраля вице-президент США Джей Ди Венс во время выступления в Ереване вместе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передает "Европейская правда" со ссылкой на News.am.

"Мы с гордостью объявляем, что наши страны завершили переговоры по соглашению между правительствами Армении и США о сотрудничестве в области мирного использования ядерной энергии", – заявил Венс.

"Как только это будет реализовано, это откроет путь для будущих проектов как для американских, так и для армянских компаний. Сначала мы говорим об инвестициях в размере примерно 5 миллиардов долларов, а на втором этапе будет добавлено еще 4 миллиарда долларов. Это взаимовыгодная ситуация для Армении и для моей страны, которая будет способствовать энергетической безопасности, энергетической устойчивости и созданию многих рабочих мест как в США, так и в Армении", – уточнил он.

По его словам, это означает, что в Армению придут малые модульные реакторы, то есть американские технологии.

"Наша страна очень редко испытывает достаточную уверенность, чтобы экспортировать конкретные технологии в другую страну, и это также благодаря лидерству премьер-министра", – добавил он.

Ранее в этот день сообщалось, что вице-президент США Джей Ди Венс посетит Армению и Азербайджан, чтобы закрепить договоренности о строительстве торгового коридора, о котором страны договорились в августе прошлого года.

Напомним, 8 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали в Белом доме в присутствии президента США Дональда Трампа соглашение, включающее создание транзитного коридора под названием "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания" (TRIPP).

Премьер Армении Никол Пашинян ранее заявлял, что практический этап реализации проекта транзитного коридора, включая начало строительных работ, запланирован на 2026 год.