Фон дер Ляйен считает, что ЕС должен действовать иначе в условиях глобальной конкуренции

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия должна начать масштабную кампанию по объединению экономик стран-членов ЕС в условиях жесткой глобальной конкуренции.

Об этом говорится в письме, с которым ознакомилось Politico, передает "Европейская правда".

Фон дер Ляйен предупредила, что мир "все больше формируется силой, стратегической конкуренцией и оружием зависимости".

Единственным решением, по ее мнению, является повышение конкурентоспособности ЕС для поддержки "стремления к независимости".

"Очевидно, что мы больше не можем действовать как обычно. Различия в национальных правилах и условиях торговли между государствами-членами мешают предприятиям реализовать свой полный потенциал и ограничивают конкурентоспособность Европы. Нашей главной задачей должно быть устранение этих внутренних барьеров", – отметила президент Еврокомиссии.

Это сообщение появилось в то время, когда лидеры ЕС готовятся к встрече в четверг, 12 февраля, во время которой они обсудят конкурентоспособность ЕС перед лицом таких соперников, как Китай и США.

Главным вопросом повестки дня является то, как интегрировать единый рынок и использовать размер экономики ЕС, чтобы континент не оказался на обочине.

Недавно европейский комиссар по финансовым услугам, финансовой стабильности и союзу рынков капитала Мария Луис Албукерке заявила, что Европа должна сохранять контроль над ключевыми технологиями, лежащими в основе экономики региона.

Также писали, что во Франции считают, что Европейский Союз должен рассмотреть возможность введения 30% общей пошлины на китайские товары или 30% обесценивания евро по отношению к юаню, чтобы противодействовать наплыву дешевого импорта.