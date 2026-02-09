Гаагская прокуратура требует 45 лет тюремного заключения для экс-президента Косово

В заключительных заявлениях на суде над бывшим президентом Косово Хашимом Тачи и тремя другими лицами прокуроры потребовали 45 лет заключения для каждого из них, исходя из "тяжести" обвинений в военных преступлениях, выдвинутых против них.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Balkan Insight.

В первый день заключительных выступлений в процессе над бывшим президентом Косово Хашимом Тачи и тремя другими лицами в Специализированной палате Косово в Гааге в понедельник Специализированная прокуратура (SPO) требовала 45 лет тюремного заключения для каждого из четырех бывших лидеров Армии освобождения Косово.

"SPO требует признания виновными по всем 10 пунктам обвинения и назначения единого наказания в виде 45 лет лишения свободы на основании индивидуального вклада в совершение преступлений Хашима Тачи, Кадри Весели, Рексхепа Селими и Якупа Красники", – заявила в суде главный прокурор Кимберли Вест.

"Эти преступления являются военными преступлениями и преступлениями против человечности и носят тяжкий характер. И тяжесть обвинений не уменьшилась с течением времени", – добавила она.

Специализированные палаты подверглись широкой критике со стороны этнических албанцев, которые считают, что суд является этнически предвзятым и стремится подорвать наследие того, что они считают справедливой войной против сербских сил. Организация ветеранов войны провела четыре массовых протеста по всей Европе в поддержку бывших лидеров, находящихся под судом.

Тачи, Красники, Селими и Весели обвиняются в индивидуальной и командной ответственности за преступления, совершенные против заключенных, содержавшихся в тюрьмах Армии освобождения Косово в Косово и соседней Албании, включая 102 убийства. Преступления были якобы совершены во время и сразу после войны в Косово в 1998 и 1999 годах.

Так называемый специальный суд является частью судебной системы Косово, но базируется в Гааге и имеет международный персонал для обеспечения справедливого судебного разбирательства.

Заключительные заявления планируется продолжать до 18 февраля, с выходным днем в день независимости Косово, 17 февраля.

После заключительных заявлений коллегия судей имеет 90 дней на рассмотрение вердикта, что означает, что он может быть вынесен весной.

В 2023 году начался суд над экс-президентом Косово Хашимом Тачи. Тачи, а также трем его ближайшим соратникам предъявлены обвинения по 10 пунктам военных преступлений и преступлений против человечности.

После объявления обвинений в ноябре 2020 года он подал в отставку и добровольно сдался суду.