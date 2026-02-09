У Німеччині ультраліва партія оскаржить результати торішніх виборів у Конституційному суді

Ультралівий Альянс Сари Ваґенкнехт 18 лютого подасть скаргу до Конституційного суду Німеччини з вимогою перерахувати голоси на виборах до Бундестагу, які пройшли рік тому.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

Альянс Сари Ваґенкнехт через рік після виборів до Бундестагу має намір оскаржити їх результати у Федеральному конституційному суді Німеччини, оголосило керівництво партії у понеділок.

Засновниця партії Сара Ваґенкнехт назвала перерахунок голосів "питанням принципу", яке стосується не лише її партії, а й "довіри до демократії".

На федеральних виборах 23 лютого 2025 року партія не змогла подолати п'ятивідсотковий бар'єр, отримавши 4,981% голосів. Загалом у масштабах країни їй не вистачило 9529 голосів. Проте у партії вважають, що під час підрахунку голосів сталася помилка і вони могли б мати 35 місць у парламенті. У такому випадку нинішня коаліція блоку Християнсько-демократичного союзу, і Християнсько-соціального союзу (ХДС/ХСС) та Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) не мала б самостійної більшості.

Співголова АСВ Аміра Мохамед Алі на пресконференції у понеділок заявила, що у партії помітили три типи помилок під час підрахунку голосів. По-перше, голоси за Альянс Сари Ваґенкнехт могли бути приписані іншим партіям – головним чином "Союзу Німеччини" через схожість назв. По-друге, дійсні голоси могли бути пропущені під час підрахунку, оскільки партія була "невдало розміщена у виборчому бюлетені". По-третє, дійсні голоси могли бути визнані недійсними.

Представники АСВ провели власні розрахунки на приблизно 95 тисячах виборчих дільниць і оцінили кількість "потенційно неправильно підрахованих голосів" у приблизно 33 тисячі.

Федеральний конституційний суд ФРН може визнати вибори повністю або частково недійсними, якщо виявлені порушення вплинули на розподіл мандатів.

У березні 2025 року члени Альянсу Сари Ваґенкнехт вже намагалися оскаржити результати виборів у Конституційному суді Німеччини, проте він відхилив усі позови.

Крім того, раніше скаргу АСВ розглянув Комітет із перевірки виборів Бундестагу і визнав її необґрунтованою.

Раніше Вагенкнехт вимагала зняти з порядку денного перспективу членства України в НАТО. Ще вона закликала влаштувати в Німеччині референдум щодо перспективи надання Україні крилатих ракет Taurus.



