В Германии ультралевая партия обжалует результаты прошлогодних выборов в Конституционном суде

Ультралевый Альянс Сары Вагенкнехт 18 февраля подаст жалобу в Конституционный суд Германии с требованием пересчитать голоса на выборах в Бундестаг, которые прошли год назад.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

Альянс Сары Вагенкнехт через год после выборов в Бундестаг намерен обжаловать их результаты в Федеральном конституционном суде Германии, объявило руководство партии в понедельник.

Основательница партии Сара Вагенкнехт назвала пересчет голосов "вопросом принципа", который касается не только ее партии, но и "доверия к демократии".

На федеральных выборах 23 февраля 2025 года партия не смогла преодолеть пятипроцентный барьер, получив 4,981% голосов. В целом в масштабах страны ей не хватило 9529 голосов. Однако в партии считают, что при подсчете голосов произошла ошибка и они могли бы иметь 35 мест в парламенте. В таком случае нынешняя коалиция блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) не имела бы самостоятельного большинства.

Сопредседатель АСВ Амира Мохамед Али на пресс-конференции в понедельник заявила, что в партии заметили три типа ошибок при подсчете голосов. Во-первых, голоса за Альянс Сары Вагенкнехт могли быть приписаны другим партиям – главным образом "Союзу Германии" из-за схожести названий. Во-вторых, действительные голоса могли быть пропущены при подсчете, поскольку партия была "неудачно размещена в избирательном бюллетене". В-третьих, действительные голоса могли быть признаны недействительными.

Представители АСВ провели собственные расчеты примерно на 95 тысячах избирательных участках и оценили количество "потенциально неправильно подсчитанных голосов" примерно в 33 тысячи.

Федеральный конституционный суд ФРГ может признать выборы полностью или частично недействительными, если выявленные нарушения повлияли на распределение мандатов.

В марте 2025 года члены Альянса Сары Вагенкнехт уже пытались оспорить результаты выборов в Конституционном суде Германии, однако он отклонил все иски.

Кроме того, ранее жалобу АСВ рассмотрел Комитет по проверке выборов Бундестага и признал ее необоснованной.

Ранее Вагенкнехт требовала снять с повестки дня перспективу членства Украины в НАТО. Еще она призвала устроить в Германии референдум о перспективе предоставления Украине крылатых ракет Taurus.