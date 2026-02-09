Новым министром иностранных дел Нидерландов станет проукраинский евродепутат

Том Берендсен, евродепутат от Европейской народной партии, станет министром иностранных дел Нидерландов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Во главе с премьер-министром Робом Йеттеном, который с небольшим отрывом выиграл октябрьские выборы, новое правительство меньшинства объединяет три партии: его прогрессивную либеральную D66, правую либеральную VVD и правоцентристскую Христианско-демократическую партию (CDA).

42-летний Берендсен, уроженец южного нидерландского города Бреда, является депутатом Европарламента с 2019 года и возглавлял кампанию CDA на выборах в Европарламент 2024 года. Он заявил, что его назначение является для него честью и ответственностью, а его партия в пресс-релизе охарактеризовала его как "спокойного и доступного".

Берендсен является убежденным сторонником Украины и призвал Европу уменьшить свою зависимость от Китая в глобальных торговых потоках и стать более независимой от США в вопросах обороны.

Новое правительство будет приведено к присяге 23 февраля, за день до четвертой годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.

Напомним, в конце января лидеры трех политических партий Нидерландов достигли коалиционного соглашения, которое позволит им сформировать правительство меньшинства.

Победителем выборов в Нидерландах стала либеральная D66. Всего в парламенте – 15 фракций.

