Трамп пригрозил Ирану ударом невиданной силы

Президент США Дональд Трамп отреагировал на заявления Ирана о "ответном ударе".

Трамп сделал соответствующую запись в соцсети Truth Social.

Американский президент заявил, что Ирану лучше воздержаться от ответного удара, иначе он подвергнется удару невиданной силы.

"Иран только что заявил, что сегодня они нанесут очень сильный удар, сильнее, чем когда-либо прежде. Однако им лучше этого не делать, потому что если они это сделают, мы нанесем им удар с силой, которую еще никогда не видели!" – написал Трамп в воскресенье.

В ответ на массированные авиаудары США и Израиля Иран начал новую волну "масштабных ракетных и дронных атак" против американских военных баз в регионе и против Израиля, сообщили государственные СМИ Ирана. Среди целей – 27 американских баз, а также штаб-квартира израильской армии и здания оборонной промышленности в Тель-Авиве, сообщает иранское государственное телевидение.

Франция, Германия и Великобритания выступили с совместным заявлением, в котором осудили удары Ирана по странам Персидского залива в ответ на атаку США и Израиля и призвали Тегеран искать выход из ситуации за столом переговоров.

Как известно, утром 28 февраля американский президент заявил, что США начали масштабную операцию против Ирана. Удары нанес также Израиль.

Трамп прямо призвал иранцев не упустить возможность и свергнуть репрессивный режим.

Иран в ответ нанес удары по территории ряда стран Персидского залива, где находятся американские объекты.