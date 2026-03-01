Глава МИД Латвии о смерти Хаменеи: мир не прольет слез

Глава МИД Латвии Байба Браже отреагировала на сообщение о гибели духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, который погиб после массированных совместных ударов Израиля и США.

Об этом она написала в Х, передает "Европейская правда".

"Мир не прольет слез по поводу гибели кровожадного аятоллы Али Хаменеи. Это момент облегчения для храброго иранского народа. Иранский народ заслуживает будущее, свободное от насилия и угнетения", – написала Байба Браже.

В результате совместных ударов США и Израиля по Ирану в субботу, 28 февраля, в целом в результате ударов погибло около 40 иранских чиновников.

Как известно, утром 28 февраля американский президент заявил, что США начали масштабную операцию против Ирана. Удары нанес также Израиль.

Трамп прямо призвал иранцев не упустить возможность и свергнуть репрессивный режим.

Иран в ответ нанес удары по территории ряда стран Персидского залива, где находятся американские объекты.

В то же время президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану ударом невиданной силы, если тот пойдет на ответные удары.