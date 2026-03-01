Трое американских военнослужащих погибли во время атаки на Иран

Американское военное командование сообщило, что трое военнослужащих погибли в бою.

Об этом говорится в Х Центрального командования США, передает "Европейская правда".

По данным Центрального командования США, пятеро получили серьезные ранения.

"Несколько других получили легкие осколочные ранения и сотрясения мозга и сейчас возвращаются к выполнению своих обязанностей", – добавили в заявлении военного командования.

"Основные боевые операции продолжаются, и мы продолжаем реагировать на ситуацию. Ситуация нестабильна, поэтому из уважения к семьям погибших мы не будем предоставлять дополнительную информацию, в частности имена наших погибших воинов, до истечения 24 часов после уведомления ближайших родственников", – говорится в сообщении.

Иранская Революционная гвардия (IRGC) заявила в воскресенье, что она атаковала авианосец USS Abraham Lincoln в Персидском заливе.

Как известно, утром 28 февраля американский президент заявил, что США начали масштабную операцию против Ирана. Удары нанес также Израиль.

Иран в ответ нанес удары по территории ряда стран Персидского залива, где находятся американские объекты.