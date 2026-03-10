ЗМІ: Трамп готовий ліквідувати й нового лідера Ірану, якщо той не піде на поступки

Президент США Дональд Трамп готовий до фізичної ліквідації новообраного верховного лідера Ірану – сина покійного Алі Хаменеї – якщо той не поступиться на вимоги Штатів, зокрема, щодо зупинки ядерної програми.

The WSJ

Кілька неназваних чинних і колишніх американських посадовців поділилися з журналістами, що Трамп нібито сказав помічникам, що підтримає ліквідацію Моджтаби Хаменеї, якщо він не піде на поступки, яких вимагають США – зокрема, щодо зупинки ядерної програми.

В адміністрації Трампа наразі вважають Хаменеї-молодшого особою, що продовжить "жорстку лінію" батька і не очікують, що той спробує шукати компромісів.

Співрозмовники додали, що виконання такої операції ймовірно доручать Ізраїлю.

Раніше Трамп заявляв, що хоче особисто брати участь у визначенні наступного лідера Ірану, і назвав Хаменеї-молодшого "нікчемою", та що без його схвалення наступний лідер Ірану "не протримається довго".

Також він сказав, що "незадоволений" обранням нового верховного лідера Ірану, але відмовився розкривати плани щодо нього.

