СМИ: Трамп готов ликвидировать и нового лидера Ирана, если тот не пойдет на уступки

Президент США Дональд Трамп готов к физической ликвидации новоизбранного верховного лидера Ирана – сына покойного Али Хаменеи – если тот не уступит на требования Штатов, в частности, об остановке ядерной программы.

Об этом сообщает The WSJ, пишет "Европейская правда".

Несколько неназванных действующих и бывших американских чиновников поделились с журналистами, что Трамп якобы сказал помощникам, что поддержит ликвидацию Моджтабы Хаменеи, если он не пойдет на уступки, которых требуют США – в частности, об остановке ядерной программы.

В администрации Трампа пока считают Хаменеи-младшего лицом, которое продолжит "жесткую линию" отца и не ожидают, что тот попытается искать компромиссы.

Собеседники добавили, что выполнение такой операции вероятно поручат Израилю.

Ранее Трамп заявлял, что хочет лично участвовать в определении следующего лидера Ирана, и назвал Хаменеи-младшего "ничтожеством", и что без его одобрения следующий лидер Ирана "не продержится долго".

Также он сказал, что "недоволен" избранием нового верховного лидера Ирана, но отказался раскрывать планы относительно него.

