Німеччина "назбирала" нову партію перехоплювачів до Patriot для України

Зусиллями міністра оборони Німеччини Україна має "найближчими тижнями" отримати понад 30 ракет-перехоплювачів до ЗРК Patriot.

Про це з посиланням на свою інформацію повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Міністру оборони Німеччини Борісу Пісторіусу вдалося "назбирати" серед європейських партнерів і союзників близько 30 ракет PAC-3 для поповнення запасів України. Разом з нечисленними ракетами, які передає сама Німеччина із запасів Бундесверу, це приблизно 35 штук.

У Міноборони Німеччини на запит видання підтвердили підготовку поставки і зазначили, що їм вдалося переконати європейських партнерів надати додаткові ракети в обсягах, що "близькі до планових цілей". Водночас у відомстві відмовились уточнювати, скільки саме PAC-3 буде у партії.

Речник Міноборони Німеччини зазначив, що на додачу Берлін продовжить постачати Україні інші системи й компоненти – портативні ЗРК MANPADS, ракети "повітря-повітря" AIM-9, керовані ракети до німецьких ЗРК IRIS-T, комплектуючі для ремонту й обслуговування установок Patriot та IRIS-T, а також фінансувати власні українські засоби ППО.

Перед цим на полях Мюнхенської безпекової конференції Пісторіус виступив з пропозицією, що Німеччина виділить на поповнення запасів України п’ять ракет PAC-3 із запасів Бундесверу, якщо інші партнери знайдуть у себе сукупно 30 ракет. Тоді кілька країн, зокрема Нідерланди, пообіцяли спробувати зробити це.

Хоча партнери не мають чітких даних про те, скільки саме перехоплювачів Україна потребує на місяць, вважається, що це в середньому 60 ракет.

Як відомо, "гаряча війна" на Близькому Сході викликала побоювання, що Україна тепер матиме ще більші труднощі з отриманням перехоплювачів для Patriot, оскільки їх тепер гостро потребують також союзники США у Перській затоці.

Європейський комісар з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс розповів, що за три дні на Близькому Сході було використано близько 800 ракет-перехоплювачів американського виробництва, що перевищує кількість ракет, використаних Україною за зимовий період.

Він також розповів, що у ЄС шукають варіанти, як уникнути дефіциту ракет ППО для України в умовах війни на Близькому Сході.

Посол України при НАТО Альона Гетьманчук минулого тижня заявила, що затримок у постачанні американської зброї для України поки немає.