Посол при НАТО: затримок у постачаннях зброї США для України поки немає

Посол України при НАТО Альона Гетьманчук розповіла, що нараз не фіксують вплив подій на Близькому Сході на постачання Україні американської зброї, яка була оплачена союзниками в рамках механізму PURL.

Про це Гетьманчук сказала у коментарі "Радіо Свобода", повідомляє "Європейська правда".

У цьому контексті представниця України в НАТО наголосила на важливості вчасних внесків від держав, чиїм коштом оплачується зброя з американських запасів, щоб "американська сторона могла оперативно їх опрацьовувати і здійснювати відповідні постачання".

"Наразі не фіксуємо змін чи затримок в постачаннях за програмою PURL у звʼязку з подіями на Близькому Сході. Так само не бачимо наразі впливу на рішення, ухвалені на зустрічі у форматі "Рамштайн" щодо додаткових засобів ППО, наданих зі складів партнерів. Все в роботі", – зазначила вона.

Як повідомляла "Європейська правда", головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що зброя та оборонні потужності, зокрема системи ППО, які потрібні в Україні, спрямовуються нині на Близький Схід, що викликає занепокоєння.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ситуація на Близькому Сході поки що не вплинула на постачання американського озброєння в Україну в рамках ініціативи PURL, насамперед ракет до систем ППО.

Тим часом президент США Дональд Трамп дорікнув попередній адміністрації Джо Байдена за безкоштовне постачання боєприпасів Україні, які натомість можна було продати країнам Близького Сходу.