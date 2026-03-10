Германия "насобирала" новую партию перехватчиков к Patriot для Украины

Усилиями министра обороны Германии Украина должна "в ближайшие недели" получить более 30 ракет-перехватчиков к ЗРК Patriot.

Об этом со ссылкой на свою информацию сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Министру обороны Германии Борису Писториусу удалось "насобирать" среди европейских партнеров и союзников около 30 ракет PAC-3 для пополнения запасов Украины. Вместе с немногочисленными ракетами, которые передает сама Германия из запасов Бундесвера, это примерно 35 штук.

В Минобороны Германии на запрос издания подтвердили подготовку поставки и отметили, что им удалось убедить европейских партнеров предоставить дополнительные ракеты в объемах, "близких к плановым целям". В то же время в ведомстве отказались уточнять, сколько именно PAC-3 будет в партии.

Представитель Минобороны Германии отметил, что в дополнение Берлин продолжит поставлять Украине другие системы и компоненты – портативные ЗРК MANPADS, ракеты "воздух-воздух" AIM-9, управляемые ракеты к немецким ЗРК IRIS-T, комплектующие для ремонта и обслуживания установок Patriot и IRIS-T, а также финансировать собственные украинские средства ПВО.

Перед этим на полях Мюнхенской конференции по безопасности Писториус выступил с предложением, что Германия выделит на пополнение запасов Украины пять ракет PAC-3 из запасов Бундесвера, если другие партнеры найдут у себя совокупно 30 ракет. Тогда несколько стран, в частности Нидерланды, пообещали попробовать сделать это.

Хотя партнеры не имеют четких данных о том, сколько именно перехватчиков Украина нуждается в месяц, считается, что это в среднем 60 ракет.

Как известно, "горячая война" на Ближнем Востоке вызвала опасения, что Украина теперь будет иметь еще большие трудности с получением перехватчиков для Patriot, поскольку в них теперь остро нуждаются также союзники США в Персидском заливе.

Европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс рассказал, что за три дня на Ближнем Востоке было использовано около 800 ракет-перехватчиков американского производства, что превышает количество ракет, использованных Украиной за зимний период.

Он также рассказал, что в ЕС ищут варианты, как избежать дефицита ракет ПВО для Украины в условиях войны на Ближнем Востоке.

Посол Украины при НАТО Алена Гетьманчук на прошлой неделе заявила, что задержек в поставках американского оружия для Украины пока нет.