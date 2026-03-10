WSJ: советники Трампа призывают его завершить операцию в Иране

Советники и ближайшее окружение президента США Дональда Трампа призывают его искать выход из войны на Ближнем Востоке, опасаясь, что затяжной конфликт и скачок цен на нефть вызовут политическую реакцию и повлияют на выборы в Конгресс.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Wall Street Journal.

Некоторые чиновники администрации Трампа заявили изданию, что пока Иран будет продолжать атаковать страны региона, а Израиль все еще будет желать наносить удары по иранским целям, маловероятно, что США смогут легко выйти из войны.

В своем заявлении в понедельник американский президент заявил, что готов продолжать атаковать Иран, если страна будет продолжать блокировать поток нефти через Ормузский пролив. Он также не смог назвать четкие сроки завершения военной операции США.

Еще один чиновник администрации заявил, что Трамп не прекратит борьбу, пока не сможет претендовать на удовлетворительную победу.

По словам людей, знакомых с этим вопросом, некоторые советники президента в последние дни поощряли его сформулировать план вывода США из войны и доказать, что Вашингтон в значительной степени достиг своих целей.

По словам источников, Трампа проинформировали о некоторых опросах по поводу войны. Опросы общественного мнения, опубликованные в последние дни, показывают, что большинство американцев выступает против военной операции в Иране.

Кроме того, окружение Трампа получало звонки по поводу промежуточных выборов в Конгресс от некоторых обеспокоенных республиканцев, которых беспокоит влияние цен на нефть на результаты голосований.

По данным издания The Hill, рейтинг одобрения работы президента США Дональда Трампа просел до 44%.

Данные другого опроса показали, что операцию против Ирана поддерживают только 27% американцев.

