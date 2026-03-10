США отчитываются о поражении более 5000 целей в Иране за время операции

Соединенные Штаты заявляют, что за время вооруженной операции против Ирана с 28 февраля на территории Ирана нанесли удары по более чем 5 тысячам целей.

Как сообщает The Wall Street Journal, пишет "Европейская правда", такие цифры объявили в Центральном командовании ВС США.

Центральное командование заявило, что с начала операции против Ирана 28 февраля Соединенные Штаты нанесли удары по более 5 тысячам целей на территории Ирана, среди которых – места расположения пусковых установок для баллистических ракет, систем ПВО, объекты Корпуса стражей исламской революции.

Также утверждают о повреждении или уничтожении более 50 иранских судов.

По данным СМИ, советники президента США призывают его быстрее сворачивать войну, опасаясь, что затяжной конфликт и скачок цен на нефть вызовут политическую реакцию и повлияют на выборы в Конгресс.

Один из опросов показал, что операцию против Ирана поддерживают лишь 27% американцев.

Группа демократов в Сенате США угрожают заблокировать работу палаты, пока в администрации Трампа не согласятся дать показания перед комитетами относительно войны против Ирана.

