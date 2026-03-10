Фон дер Ляйен и Фицо провели встречу по энергетическим вопросам
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен встретилась в Париже с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.
Об этом она сообщила во вторник, 10 марта, в соцсети Х, пишет "Европейская правда".
Фон дер Ляйен и Фицо обсудили необходимость доступных цен на энергоносители для европейцев при сохранении надежных поставок для Словакии и ЕС.
"На кону стоит наша энергетическая независимость. Это также будет центральной темой на нашем предстоящем саммите ЕС", – отметила она.
Кроме этого, они обсудили внедрение программы NextGenerationEU и необходимые шаги, в частности в области юстиции, "чтобы Словакия могла в полной мере воспользоваться этими инвестициями".
Как сообщала "Европейская правда", 6 марта в Еврокомиссии подтвердили, что Фицо попросил о встрече с президентом Урсулой фон дер Ляйен, и она готовится в ближайшее время.
В частности, Фицо заявлял, что хочет скоординировать с Еврокомиссией позицию по нефтепроводу "Дружба" перед тем, как встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.