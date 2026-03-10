В одной из самых известных достопримечательностей Германии хотят ввести плату за посещение

В самой посещаемой достопримечательности Кельна в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия, готическом соборе, входящем в список ЮНЕСКО, планируют ввести плату за вход во второй половине этого года.

Об этом пишет EuroNews, передает "Европейская правда".

Представители Кельнского собора заявили, что сбор будет введен из-за роста расходов на содержание собора.

Капитул католического собора заявил, что начнет взимать плату с туристов во второй половине этого года, но не указал, какой будет стоимость входного билета.

Как отмечается, средства, собранные путем нового сбора, будут использованы для покрытия растущих расходов на содержание церкви, входящей в список ЮНЕСКО.

Собор посещает около шести миллионов туристов в год.

Инфляция и рост расходов на персонал привели к постоянному увеличению стоимости содержания здания, заявили представители собора. Только в этом году собор планирует потратить около 16 млн евро.

Резервы, которые использовались для покрытия финансовых дефицитов в последние годы, в основном исчерпались, частично из-за того, что во время пандемии в течение длительного времени нельзя было посещать башни и сокровищницу собора за отдельную плату.

В мае стало известно, что власти испанской Каталонии отложили план повышения с мая ежедневного туристического налога до 15 евро.

Между тем парламент Норвегии в июне одобрил введение налога на туризм, призванного сдержать наплыв посетителей в страну и получить дополнительное финансирование для туристической инфраструктуры.

Осенью власти итальянской Венеции решили продолжить собирать с туристов, которые останавливаются менее чем на один день, плату за въезд в город и на следующий год.