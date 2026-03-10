Нідерланди переносять діяльність свого посольства в Ірані до Азербайджану

Міністр закордонних справ Нідерландів Том Берендсен заявив, що діяльність посольства країни в Ірані тимчасово перенесуть до Азербайджану через ситуацію на Близькому Сході.

Про це він повідомив у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

У вівторок, 10 березня, Берендсен заявив, що у зв'язку зі зростанням ризиків для безпеки співробітників було ухвалене рішення щодо "тимчасово перенесення діяльності посольства Нідерландів в Ірані до Баку".

"Я щойно розмовляв з послом Емілем де Бонтом та його командою. Я радий, що вони благополучно дісталися Азербайджану, і глибоко поважаю та ціную їхню величезну відданість у ці складні часи", – зазначив він.

Також нідерландський міністр наголосив, що якщо ситуація з безпекою дозволить – "буде ухвалене рішення про те, коли і в якій формі діяльність посольства в Ірані може бути відновлена в Тегерані".

Зауважимо, що цього ж дня очільник Пентагону Піт Гегсет анонсував, що вівторок, 10 березня, буде "найінтенсивнішим днем" американських атак по Ірану.

За даними ЗМІ, радники президента США закликають його швидше згортати війну, побоюючись, що затяжний конфлікт та стрибок цін на нафту спричинять політичну реакцію та вплинуть на вибори до Конгресу.

