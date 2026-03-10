Нидерланды переносят работу своего посольства в Иране в Азербайджан

Министр иностранных дел Нидерландов Том Берендсен заявил, что деятельность посольства страны в Иране временно перенесут в Азербайджан из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом он сообщил в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Во вторник, 10 марта, Берендсен заявил, что в связи с ростом рисков для безопасности сотрудников было принято решение о "временном переносе деятельности посольства Нидерландов в Иране в Баку".

"Я только что разговаривал с послом Эмилем де Бонтом и его командой. Я рад, что они благополучно добрались до Азербайджана, и глубоко уважаю и ценю их огромную преданность в эти сложные времена", – отметил он.

Также нидерландский министр подчеркнул, что если ситуация с безопасностью позволит – "будет принято решение о том, когда и в какой форме деятельность посольства в Иране может быть восстановлена в Тегеране".

Заметим, что в этот же день глава Пентагона Пит Хегсет анонсировал, что вторник, 10 марта, будет "самым интенсивным днем" американских атак по Ирану.

По данным СМИ, советники президента США призывают его быстрее сворачивать войну, опасаясь, что затяжной конфликт и скачок цен на нефть вызовут политическую реакцию и повлияют на выборы в Конгресс.

