"Це державний тероризм": Сибіга відповів Будапешту на зізнання щодо викрадених грошей

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Будапешт фактично зізнався у захопленні заручників та крадіжці українських грошей з метою шантажу, і окреслив такі дії як "державний тероризм".

Про це міністр написав у вівторок у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Заява Сибіги стала відповіддю на слова міністра будівництва та транспорту Угорщини Яноша Лазара, який фактично визнав, що захоплення українських інкасаторів та викрадення грошей були відповіддю Будапешта на "блокування" Україною роботи нафтопроводу "Дружба".

"Маски зірвано. Угорські чиновники більше не приховують шантажу. Вони відкрито зізнаються у захопленні заручників та крадіжці грошей з метою вимоги викупу", – написав Сибіга.

Він додав, що "такі дії потрібно називати по імені: державний тероризм".

Сибіга закликав до чіткого міжнародного засудження дій Угорщини.

Нагадаємо, семеро українських інкасаторів, затриманих разом з цінностями в Угорщині минулого тижня, повернулися в Україну ввечері 6 березня. Водночас захоплені кошти та золото залишилися в Угорщині.

Пізніше в МЗС України повідомили, що бійці угорського Антитерористичного центру приїхали затримувати беззбройних українських інкасаторів з БТР, кулеметами і гранатометами.

Детально про інцидент, який ще більше загострив відносини України та Угорщини – у статті Терорист по той бік Тиси. Навіщо Орбан захопив українських заручників та як діяти Києву.