"Это государственный терроризм": Сибига ответил Будапешту на признание о похищенных деньгах

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Будапешт фактически признался в захвате заложников и краже украинских денег с целью шантажа, и охарактеризовал такие действия как "государственный терроризм".

Об этом министр написал во вторник в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Заявление Сибиги стало ответом на слова министра строительства и транспорта Венгрии Яноша Лазара, который фактически признал, что захват украинских инкассаторов и похищение денег были ответом Будапешта на "блокирование" Украиной работы нефтепровода "Дружба".

"Маски сорваны. Венгерские чиновники больше не скрывают шантаж. Они открыто признаются в захвате заложников и краже денег с целью требования выкупа", – написал Сибига.

Он добавил, что "такие действия нужно называть по имени: государственный терроризм".

Сибига призвал к четкому международному осуждению действий Венгрии.

Напомним, семеро украинских инкассаторов, задержанных вместе с ценностями в Венгрии на прошлой неделе, вернулись в Украину вечером 6 марта. В то же время захваченные средства и золото остались в Венгрии.

Позже в МИД Украины сообщили, что бойцы венгерского Антитеррористического центра приехали задерживать безоружных украинских инкассаторов с БТР, пулеметами и гранатометами.

Подробно об инциденте, который еще больше обострил отношения Украины и Венгрии – в статье Террорист по ту сторону Тисы. Зачем Орбан захватил украинских заложников и как действовать Киеву.