Зеленский – Эрдогану: Украина готова делиться экспертизой, но нуждается в усилении ПВО

Президент Владимир Зеленский во время разговора со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом о ситуации вокруг Ирана заявил, что Украина готова поделиться своей экспертизой, чтобы не допустить расширения войны.

Об этом он сообщил вечером 10 марта в соцсетях, передает "Европейская правда".

Зеленский заявил, что несмотря на то, что Украина готова делиться своей экспертизой, чтобы не допустить расширения войны и защитить жизни, страна нуждается в усилении и своей ПВО.

"Мы рассчитываем на соответствующую поддержку от партнеров", – подчеркнул он.

По словам Зеленского, Эрдоган отметил, что Турция готова принять следующий раунд переговоров в трехстороннем формате.

Как писала "Европейская правда", 5 марта Зеленский сообщил, что Украина получила от США запрос о предоставлении поддержки в защите от ударных дронов "Шахед", которыми Иран атакует страны Ближнего Востока.

Напомним, премьер Великобритании Кир Стармер после начала американской операции против Ирана заявил, что его страна привлечет экспертов из Украины для сбивания иранских беспилотников на Ближнем Востоке.

Также СМИ сообщали, что Пентагон и по меньшей мере одна страна Персидского залива ведут переговоры о покупке украинских дронов-перехватчиков для отражения атак иранских дронов.