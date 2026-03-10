Машиністи лондонського метро оголосили серію страйків через зміни в графіку

Машиністи лондонського метро почнуть серію 24-годинних страйків наприкінці цього місяця через заплановані зміни в їхньому робочому графіку.

Про це повідомила у вівторок, 10 березня, профспілка RMT, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Перший із шести оголошених страйків розпочнеться 24 березня.

Суперечка точиться навколо плану скоротити робочий тиждень водіїв до чотирьох днів, що, на думку профспілки, становить ризик для безпеки.

"Ми чітко розуміємо, що ці пропозиції викликають серйозну стурбованість щодо втоми, безпеки та балансу між роботою та особистим життям. Лондонське метро ще має час, щоб знайти прийнятне рішення, але ми почнемо страйк, якщо не зможемо досягти домовленості шляхом переговорів", – сказав генеральний секретар RMT Едді Демпсі.

Наприкінці лютого у Німеччині зупинився наземний транспорт після того, як профспілка державного сектора закликала провести страйк.

Перший страйк 2 лютого призвів до відчутних перебоїв з транспортом у багатьох регіонах Німеччини.

Згодом страйк пілотів Lufthansa призвів до скасування сотень рейсів перед Мюнхенською безпековою конференцією.